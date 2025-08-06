«Недостаточно сильны». Эксперт – о перспективах команды с чемпионом НБА и двукратным MVP

Североамериканский журналист и инсайдер Марк Спирс поделился мнением о перспективах «Милуоки Бакс» в следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Эта команда сейчас недостаточно сильна. У них нет разыгрывающего, который мог бы вывести их на уровень чемпионской борьбы.

Даже с учётом того, что на Востоке многие лидеры выбыли из строя из-за травм, по общему уровню таланта — этого всё равно мало. Максимум, что я могу представить для них — это выход во второй раунд плей-офф, не больше», — сказал Спирс на канале ESPN в YouTube.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания заявил, что разговоры в НБА о возможном следующем карьерном шаге лидера «Милуоки» Янниса Адетокунбо в последнее время стали звучать чаще. Адетокунбо является чемпионом НБА 2021 года и двукратным обладателем награды самому ценному игроку лиги (MVP).

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