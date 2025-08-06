Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Недостаточно сильны». Эксперт – о перспективах команды с чемпионом НБА и двукратным MVP

«Недостаточно сильны». Эксперт – о перспективах команды с чемпионом НБА и двукратным MVP
,
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер Марк Спирс поделился мнением о перспективах «Милуоки Бакс» в следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Эта команда сейчас недостаточно сильна. У них нет разыгрывающего, который мог бы вывести их на уровень чемпионской борьбы.

Даже с учётом того, что на Востоке многие лидеры выбыли из строя из-за травм, по общему уровню таланта — этого всё равно мало. Максимум, что я могу представить для них — это выход во второй раунд плей-офф, не больше», — сказал Спирс на канале ESPN в YouTube.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания заявил, что разговоры в НБА о возможном следующем карьерном шаге лидера «Милуоки» Янниса Адетокунбо в последнее время стали звучать чаще. Адетокунбо является чемпионом НБА 2021 года и двукратным обладателем награды самому ценному игроку лиги (MVP).

Материалы по теме
Суперкоманды в НБА — в прошлом? Нет, если генменеджер проявит креативность
Суперкоманды в НБА — в прошлом? Нет, если генменеджер проявит креативность

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android