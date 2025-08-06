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«Куда тогда уходят деньги?» Пол Пирс обозначил проблему с алиментами

«Куда тогда уходят деньги?» Пол Пирс обозначил проблему с алиментами
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Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс поделился мнением о проблеме нерациональной траты алиментов и предложил идею, как можно решить этот вопрос.

«Часто бывает так, что, на мой взгляд, деньги должны тратиться иначе: например, открыть на детей страховку жизни, откладывать средства на их будущее. Но, к сожалению, чаще всего эти выплаты уходят на поддержание образа жизни женщины. На школьные принадлежности, обувь, одежду — девочки всё чаще просят на какие-то дополнительные вещи. В результате деньги не копятся.

Как мужчина иногда ловишь себя на мысли: «Куда же тогда уходят алименты?» Может, стоило бы создать специальное приложение для мам, чтобы было видно, как лучше распоряжаться этими средствами — ведь многие используют их не совсем по назначению. Такое приложение могло бы помочь одиноким мамам правильно распределять и приумножать деньги, получаемые на детей», — сказал Пирс на канале The Truth After Dark в YouTube.

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