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Чемпион НБА — о Луке Дончиче: он проявляет неуважение к лиге

Чемпион НБА — о Луке Дончиче: он проявляет неуважение к лиге
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Чемпион НБА 2002 года Самаки Уокер поделился мнением о словенском разыгрывающем «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончиче. Уокер посетовал на комментарии, которые услышал со стороны словенца по возвращении в Европу в расположение сборной своей страны.

«Этот парень — настоящий баскетбольный гений, уникальный игрок, не похожий ни на кого. В баскетболе важны обе стороны площадки — и нападение, и защита. Я лично восхищаюсь Лукой как атакующим игроком, но за последние пару лет у меня возникло ощущение, что он проявляет неуважение к НБА. Я слежу за ним и вижу, как он возвращается в Европу и говорит о том, какой в НБА «мягкий» баскетбол.

Но ведь сам он практически не играет в защите! Для меня это важно. Мне хочется увидеть, действительно ли он в хорошей физической форме и готов ли психологически выкладываться в защите. Физическую форму можно набрать, но для хорошей игры в обороне нужен особый настрой», — сказал Уокер на канале The Coach JB Show with Big Smitty в YouTube.

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