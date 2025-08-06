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В США предъявили обвинение мужчине в громком деле о краже вещей и сувениров «Майами»

В США предъявили обвинение мужчине в громком деле о краже вещей и сувениров «Майами»
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62-летнему Маркосу Томасу Пересу предъявлено обвинение по делу о хищении и последующей продаже вещей и сувениров, связанных с историей клуба НБА «Майами Хит». Об этом информирует TMZ. Мужчина ранее был сотрудником «Майами», а с 2016 по 2025 год работал в службе безопасности НБА.

Сообщается, что Перес мог украсть вещи на миллионы долларов, в том числе более 400 игровых маек, в том числе звезды НБА Леброна Джеймса. Только за майку Джеймса мужчина мог выучить порядка $ 100 тыс.

Ранее сообщалось, что по масштабам это преступление может считаться самым крупным в истории американского спортивного коллекционирования.

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