20-летний россиянин Александр Савков продолжит карьеру в испанской «Сарагосе»

20-летний российский игрок Александр Савков продолжит карьеру в «Сарагосе». Об этом информирует пресс-служба испанского клуба. Детали соглашения не уточняются.

В прошлом сезоне «Баскония», воспитанником которой является Савков, отправила его в аренду в клуб «Клавихо», выступающий в третьем испанском дивизионе.

Александр — брат Павла Савкова, также игрока «Басконии», и сын Алексея Савкова, бывшего профессионального баскетболиста, который играл за ЦСКА, «Химки», «Енисей» и московское «Динамо». В новом сезоне Павел будет выступать за МБА-МАИ на правах аренды.

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