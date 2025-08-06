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«Мне всё равно». Менеджер Луки Дончича прояснил актуальные намерения игрока

«Мне всё равно». Менеджер Луки Дончича прояснил актуальные намерения игрока
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Лара Бет Сигер, бизнес-менеджер словенского разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича, рассказала, что её клиент больше не думает о бывшей команде «Даллас Маверикс» и сейчас сфокусирован на будущем вместе с калифорнийским клубом.

«Он оставил прошлое позади и смотрит только вперёд. Сейчас он здесь, и его цель — собрать вокруг себя лучших игроков. Он хочет побеждать и прекрасно понимает, что всё начинается с него самого.

Именно это он и доказал этим межсезоньем: «Пусть кто угодно говорит, что знает меня, что я не лидер или ещё что-то — мне всё равно. Люди могут думать и говорить обо мне что угодно. Я сам покажу, кто я есть на самом деле», — приводит слова Бет Сигер The Athletic.

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