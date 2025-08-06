Лукич раскрыл, когда сборная России по баскетболу может провести новые товарищеские матчи

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич ответил на вопрос по поводу товарищеских матчей национальной команды. По словам Лукича, сборная планирует провести товарищеские встречи в ноябре и декабре.

«В этом году у нас остаётся окно в ноябре-декабре. Изучим расписание Единой лиги ВТБ и Суперлиги и тогда будем принимать окончательное решение. Соперников мы ищем, федерация работает над этим. Но товарищеские игры в наших планах есть», — приводит слова Лукича ТАСС.

Ранее россияне провели две товарищеские встречи с египтянами. Первый матч завершился в пользу Египта (80:73). Во второй игре сильнее были российские баскетболисты (94:67).

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