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Лукич раскрыл, когда сборная России по баскетболу может провести новые товарищеские матчи

Лукич раскрыл, когда сборная России по баскетболу может провести новые товарищеские матчи
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Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич ответил на вопрос по поводу товарищеских матчей национальной команды. По словам Лукича, сборная планирует провести товарищеские встречи в ноябре и декабре.

«В этом году у нас остаётся окно в ноябре-декабре. Изучим расписание Единой лиги ВТБ и Суперлиги и тогда будем принимать окончательное решение. Соперников мы ищем, федерация работает над этим. Но товарищеские игры в наших планах есть», — приводит слова Лукича ТАСС.

Ранее россияне провели две товарищеские встречи с египтянами. Первый матч завершился в пользу Египта (80:73). Во второй игре сильнее были российские баскетболисты (94:67).

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