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Аренас — экс-игроку НБА Кваме Брауну: ты что, решил меня потроллить с коксом в носу?

Аренас — экс-игроку НБА Кваме Брауну: ты что, решил меня потроллить с коксом в носу?
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Трёхкратный участник Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас отреагировал на критику со стороны бывшего игрока НБА Кваме Брауна. Кваме позволил её себе после недавнего ареста Аренаса. Гилберта обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса. В настоящий момент он находится на свободе после внесения залога.

«Я всё время замечаю это у тебя прямо на носу. Ты что, решил меня потроллить с коксом в носу? У тебя там белое на носу, и ещё эта белая девушка тебе его даёт. Слушай, так со мной не прокатит. Тебе реально нужно завязывать с этим… с наркотиками, потому что они для тебя слишком жёсткие, брат», — сказал Аренас на своей странице в социальных сетях.

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Аренас записал видео после информации об аресте:

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