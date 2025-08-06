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Эксперт вспомнил об уровне Луки Дончича до перехода в «Лос-Анджелес Лейкерс»

Эксперт вспомнил об уровне Луки Дончича до перехода в «Лос-Анджелес Лейкерс»
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Североамериканский журналист и эксперт ESPN Тим Бонтемпс поделился мнением о 26-летнем словенском разыгрывающем «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончиче.

«До прошлого года, когда он получил травму, был обменян и не мог выступать, он завоевал титул Новичка года, а затем пять лет подряд входил в первую символическую сборную НБА и по праву считается одним из трёх лучших игроков мира. Уже в 18 лет он выиграл чемпионат Европы с национальной командой Словении и стал MVP «Финала четырёх» Евролиги в составе мадридского «Реала», — сказал Бонтемпс на канале NBA on ESPN в YouTube.

Дончич перешёл в «Лейкерс» в феврале этого года в результате обмена с «Даллас Маверикс».

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