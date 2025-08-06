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Баскетболистка из США вновь высказалась о секс-игрушке, брошенной на паркет в матче WNBA

Баскетболистка из США вновь высказалась о секс-игрушке, брошенной на паркет в матче WNBA
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Американская баскетболистка «Индианы Фивер» Софи Каннингем дала новый комментарий по поводу инцидента, имевшего место в ходе матча женской НБА (WNBA) с «Лос-Анджелес Спаркс». По ходу встречи кто-то из фанатов бросил на паркет секс-игрушку. Предмет быстро накрыли полотенцем и убрали с площадки.

«Эта штука на самом деле меня никак не задела. Но да, не стоило мне писать об этом», — написала Каннингем на своей странице в социальных сетях.

Напомним, за последние несколько недель это уже третий случай, когда секс-игрушку бросают на площадку во время игр женской НБА. Первый эпизод случился 29 июля. Ситуация повторилась 1 августа.

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