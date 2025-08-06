Эксперт объяснил, почему «Лейкерс» обязаны сделать ставку на чемпионство в новом сезоне

Эксперт и обозреватель Ник Райт высказал мнение, что лучший шанс для завоевания чемпионства у «Лос-Анджелес Лейкерс» будет в следующем сезоне.

«Полагаю, в ближайшие три года у Луки не будет партнёра по команде лучше, чем Леброн. Возможно, они попытаются заполучить Янниса Адетокунбо, и я буду не прав. Возможно, они положили глаз на Джокера [Николу Йокича], и я опять ошибаюсь. Но Шей Гилджес-Александер никуда не уйдёт. Джейсон Тейтум никуда не уйдёт. Похоже, на этом игроки, которые лучше Леброна, просто заканчиваются. Так что на месте «Лейкерс» я бы сделал всё, чтобы победить сейчас», — сказал Райт на своём канале в YouTube.

Леброн Джеймс зажигает на концерте Bad Bunny: