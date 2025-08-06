Игрок «Далласа» Расселл объяснил, чем «Бруклин» отличается от «Лейкерс» и других команд

Разыгрывающий защитник клуба НБА «Даллас Маверикс» Д'Анджело Расселл объяснил, чем отличается «Бруклин Нетс» от других организация лиги.

«Организация «Нетс» другая. Это не похоже ни на одно другое место. Производительность команды, тренер… Всё, что вы думаете о «Бруклине» намного отличается от того, что вы ожидаете. Я перешёл из «Лейкерс», где структура абсолютно не такая, как в «Бруклине», где всё структурировано, что научило меня быть профессионалом.

Раньше у меня был свой подход к игре, довольно беззаботный. Но в «Бруклине» меня научили профессионализму — как правильно питаться, как соблюдать режим сна и как восстанавливаться. И вот почему я до сих пор продолжаю выступать в НБА. Если честно, я не тот парень, у которого прекрасная атлетика. Я тот, кто правильно заботится о своём теле, правильно восстанавливаясь каждый раз. Вот чему научил меня «Бруклин», — сказал Расселл на YouTube-канале Дуйэна Уэйда.

Расселл выступал за «Бруклин» с 2017 по 2018 год и в сезоне-2024/2025.