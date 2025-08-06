Виктор Вембаньяма встретился с Кевином Гарнеттом

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором 21-летний французский баскетболист Виктор Вембаньяма, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», встретился с чемпионом лиги в составе «Бостон Селтикс» Кевином Гарнеттом.

Фото: Фото из личного архива Кевина Гарнетта — https://x.com/KevinGarnett5KG

В начале лета французский звёздный игрок провёл в Шаолине 10 дней. Он обрился налысо и жил по всем правилам храма вместе с монахами, полностью соблюдая режим.

Вембаньяма практиковался в кунг-фу и занимался тренировками в преддверии нового сезона. Напомним, во второй части сезона-2024/2025 у Виктора был обнаружен тромбоз правого плеча, из-за чего он был вынужден закончить свои выступления и пройти лечение.