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Виктор Вембаньяма встретился с Кевином Гарнеттом

Виктор Вембаньяма встретился с Кевином Гарнеттом
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В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором 21-летний французский баскетболист Виктор Вембаньяма, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», встретился с чемпионом лиги в составе «Бостон Селтикс» Кевином Гарнеттом.

Фото: Фото из личного архива Кевина Гарнетта — https://x.com/KevinGarnett5KG

В начале лета французский звёздный игрок провёл в Шаолине 10 дней. Он обрился налысо и жил по всем правилам храма вместе с монахами, полностью соблюдая режим.

Вембаньяма практиковался в кунг-фу и занимался тренировками в преддверии нового сезона. Напомним, во второй части сезона-2024/2025 у Виктора был обнаружен тромбоз правого плеча, из-за чего он был вынужден закончить свои выступления и пройти лечение.

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