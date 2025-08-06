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«Уборщик получал больше меня». Таурази — о преимуществах выступления в России

«Уборщик получал больше меня». Таурази — о преимуществах выступления в России
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Прославленная американская баскетболистка, трёхкратная чемпионка женской НБА (WNBA) и шестикратная чемпионка Евролиги Дайана Таурази высказалась о выступлениях в России.

«Я — лучший игрок в мире, а чтобы получать достойную зарплату, мне приходится ехать в коммунистическую страну. Даже уборщик на арене зарабатывал больше меня», — сказала Таурази в документальном фильме от Prime Video, который выйдет 7 августа.

Таурази выступала в России в два периода — с 2005 по 2010 год, где приняла участие в составе московского «Динамо» и «Спарта энд К» из Видного. С 2012 по 2017 она год была игроком УГМК.

Всю свою карьера Дайана провела в команде «Финикс Меркьюри» в WNBA, куда была задрафтована в 2004-м, а в 2024-м завершила карьеру.

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