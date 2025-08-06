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«Не должна была писать об этом». Игрок WNBA — о брошенной секс-игрушке на паркет

«Не должна была писать об этом». Игрок WNBA — о брошенной секс-игрушке на паркет
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28-летняя американская профессиональная баскетболистка Софи Каннингем, которая выступает в женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) за клуб «Индиана Фивер» на позиции атакующего защитника, в очередной раз прокомментировала скандал с брошенными секс-игрушками на паркет во время матчей WNBA.

Фото: Скриншот из социальных сетей

«Не может быть, чтобы эта штука на самом деле попала в меня. Я знала, что не должна была писать об этом в твиттере», — подписала изображение баскетболистка.

Ранее спортсменка уже реагировала на подобные инциденты. 2 августа Софи написала: «Перестаньте бросать эти игрушки на площадку. Это может нанести травму кому-то из нас», а после инцидента сегодняшней ночью заявила, что бросание таких предметов больше не актуально.

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