Трей Янг разочарован отсутствием предложения максимального контракта от «Атланты» — Спирс

26-летний звёздный американский баскетболист Трей Янг, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» на позиции разыгрывающего защитника, разочарован отсутствием предложения максимального контракта от руководства клуба, сообщил североамериканский журналист и инсайдер Марк Спирс.

У Янга осталось всего два года контракта (и опцион игрока на сезон-2026/2027), он может стать свободным агентом уже следующим летом. По данным издания Clutch Points, руководство клуба приняло решение не спешить с предложением контракта и выждать, что задело игрока.

Янг был выбран на драфте НБА 2018 года в первом раунде под общим пятым номером клубом «Даллас Маверикс» и тут же был обменян в «Хоукс».