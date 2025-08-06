Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трей Янг разочарован отсутствием предложения максимального контракта от «Атланты» — Спирс

Трей Янг разочарован отсутствием предложения максимального контракта от «Атланты» — Спирс
Комментарии

26-летний звёздный американский баскетболист Трей Янг, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» на позиции разыгрывающего защитника, разочарован отсутствием предложения максимального контракта от руководства клуба, сообщил североамериканский журналист и инсайдер Марк Спирс.

У Янга осталось всего два года контракта (и опцион игрока на сезон-2026/2027), он может стать свободным агентом уже следующим летом. По данным издания Clutch Points, руководство клуба приняло решение не спешить с предложением контракта и выждать, что задело игрока.

Янг был выбран на драфте НБА 2018 года в первом раунде под общим пятым номером клубом «Даллас Маверикс» и тут же был обменян в «Хоукс».

Материалы по теме
Рынок свободных агентов НБА в 2025 году — LIVE
Live
Рынок свободных агентов НБА в 2025 году — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android