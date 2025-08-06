Видео: травмированный Тейтум посетил тренировку команды по американскому футболу

27-летний американский профессиональный баскетболист Джейсон Тейтум, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции лёгкого форварда, посетил тренировку коллектива из Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Инглэнд Пэтриотс».

Напомним, Тейтум порвал ахиллово сухожилие в четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА этого года с «Нью-Йорк Никс». «Кельты» проиграли сопернику со счётом 2-4 и вылетели из постсезона.

Тейтум был выбран «Бостоном» на драфте НБА 2017 года под третьим номером. Хэйворд перешёл в «Селтикс» в июле того же года. В феврале 2017-го он принимал участие в Матче всех звёзд.