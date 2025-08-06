Джефф Тиг: Кларк хороша, но не настолько. «Индиане» лучше без неё

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации и чемпион НБА в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг высказался по поводу 23-летней американской баскетболистки Кейтлин Кларк, выступающей на позиции защитника за клуб женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Индиана Фивер».

«Кларк — хороша, но не настолько. «Фивер» играют лучше без неё, потому что они не бросают дикие трёшки с середины корта», — приводит слова Тига издание Yahoo Sports.

Кейтлин была выбрана на драфте WNBA 2024 года под первым номером «Индианой». По итогам дебютного сезона она стала лучшим среди новичков игроком, а в этом году установила рекорд лиги по количеству голосов на Матч звёзд.