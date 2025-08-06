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Остин Ривз переподпишет контракт с «Лейкерс» — ESPN

Остин Ривз переподпишет контракт с «Лейкерс» — ESPN
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27-летний американский профессиональный баскетболист Остин Ривз, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции атакующего защитника, переподпишет контракт с организацией, заявили в издании ESPN.

По новому контракту, по данным издания, Ривз будет получать более $ 30 млн.

Ривз не был выбран на драфте НБА 2021 года, он отказался уйти под 42-м номером в команду «Детройт Пистонс», решив вместо этого подписать двусторонний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» 3 августа 2021 года. В составе «Лейкерс» он стал победителем первого внутрисезонного турнира в 2023 году.

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