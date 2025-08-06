Легендарная Либерман — о критике Тига в адрес Кларк: но ты же не был великим игроком

67-летняя легендарная американская баскетболистка и член Зала славы Нэнси Либерман резко отреагировала на критику экс-игрока и чемпиона НБА в составе «Милуоки Бакс» Джеффа Тига в адрес звезды женской НБА (WNBА) Кейтлин Кларк, выступающей за «Индиану Фивер».

«Я люблю тебя, но ты же не был великим игроком. Ты был полезен. Я знаю, что однажды ты попал в команду Всех звёзд. Приношу извинения, я рада за твою карьеру, но Кейтлин — великая», — сказала Либерман на YouTube-канале BIG3.

Кейтлин была выбрана на драфте WNBA 2024 года под первым номером «Индианой». По итогам дебютного сезона она стала лучшим среди новичков игроком, а в этом году установила рекорд лиги по количеству голосов на Матч звёзд.