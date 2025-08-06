Йокич почти оформил трипл-дабл в матче с Боснией и Герцеговиной перед Евробаскетом-2025

Во вторник, 5 августа, на стадионе «Белград Арена» прошёл первый контрольный матч сборной Сербии перед чемпионатом Европы — 2025. Соперником бронзовых призёров Олимпийских игр в Париже стала национальная команда Боснии и Герцеговины. Игра проходила в закрытом режиме, но издание Basket News поделилось результатами матча, которые попали в сеть после утечки с арены.

Сербы одержали разгромную победу со счётом 126:89. Лучшим игроком стал чемпион НБА звёздный 30-летний центровой Никола Йокич, выступающий за «Денвер Наггетс». На его счету 20 очков, 19 подборов и девять передач. У Филипа Петрушева 20 очков.