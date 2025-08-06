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Джеймс Харден встретился с фанатом, парализованным после стрельбы в университете

Джеймс Харден встретился с фанатом, парализованным после стрельбы в университете
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36-летний звёздный американский игрок Джеймс Харден, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции разыгрывающего и атакующего защитника, встретился со своим фанатом Джоном Хао, который оказался парализован после стрельбы в университете Мичигана

Хао стал одной из жертв массовой стрельбы в Ист-Лансинг, штат Мичиган, США, произошедшей 13 февраля 2023 года, в результате которой трое студентов погибли. Джон получил ранение в спину, приведшее к повреждению позвоночника, из-за чего он потерял возможность ходить.

Харден находится в Китае в рекламном туре компании adidas.

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