«Я — Леброн и сам могу выбирать свою судьбу». Беверли встал на защиту Джеймса

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Патрик Беверли встал на защиту четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса из «Лос-Анджел Лейкерс».

«Теперь ему приходится тренироваться в определённых залах без определённых логотипов, чтобы порадовать фанатов? Это его социальные сети, братан, он может опубликовать любую интересную фотографию, какую хочет, всё в порядке. Он разместил фотографию в Кливленде, и началось безумие.

НБА — это вращающаяся дверь, я только что отказался от Дэмьена Лилларда, только что обменял Луку Дончича, что я сделал для НБА? Я принёс в неё миллионы долларов, я Леброн Джеймс, я могу сам выбирать свою судьбу», — сказал Беверли на YouTube-канале The Pat Bev Podcast with Rone.