Один из главных критиков Леброна: теперь мне жаль Джеймса

Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс поделился мыслями о нынешней ситуации в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». Эксперт высказал мнение, что команда решила делать ставку на словенского разыгрывающего Луку Дончича, а не на лёгкого форварда Леброна Джеймса.

«Позвольте мне объяснить, почему мне теперь жаль Леброна Джеймса. Лука просто залебронил Леброна. Просто скормил ему его же пиар-средство, от которого Леброн съёжился, затих и исчез», – сказал Бэйлесс на своём канале в YouTube.

40-летний баскетболист Леброн Джеймс на тренировке: