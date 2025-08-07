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Один из главных критиков Леброна: теперь мне жаль Джеймса

Один из главных критиков Леброна: теперь мне жаль Джеймса
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс поделился мыслями о нынешней ситуации в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». Эксперт высказал мнение, что команда решила делать ставку на словенского разыгрывающего Луку Дончича, а не на лёгкого форварда Леброна Джеймса.

«Позвольте мне объяснить, почему мне теперь жаль Леброна Джеймса. Лука просто залебронил Леброна. Просто скормил ему его же пиар-средство, от которого Леброн съёжился, затих и исчез», – сказал Бэйлесс на своём канале в YouTube.

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