Бэйлесс отреагировал на фото, где Леброн занимается на фоне логотипа «Клипперс»

Известный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс дал комментарий по поводу недавней публикации лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в социальных сетях. Спортсмен тогда поделился фотографиями с тренировки. При этом на заднем фоне был расположен старый логотип «Лос-Анджелес Клипперс».

«Не могу его винить. Когда Леброн опубликовал эти фотографии ранее на прошлой неделе, Лука как раз демонстрировал, что доминирует над Леброном. Ранее сам Леброн часто делал то же самое по отношению к своим товарищам по командам», – сказал Бэйлесс на своём канале в YouTube.

Дочь Леброна Джеймса показала отцу свои навыки дриблинга: