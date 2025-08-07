Денис Родман рассказал, как пришёл к своему экстравагантному образу

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман вспомнил, как пришёл к своему экстравагантному образу.

«Мой стиль зародился в Чикаго. В 1993 году дело дошло до того, что мне стало скучно. Я как бы полностью изменил свой имидж, став плохим парнем. Я пытался быть кем-то другим. Неважно, что другие говорят о моей одежде. Я ношу топы на бретелях, мини-юбки, все, что мне нравится», – сказал Родман на видео, которым поделилась пресс-служба «Чикаго Буллз».

Родман, помимо выдающихся баскетбольных навыков, был известен своим ярким образом. Баскетболист часто менял цвет волос и носил яркую и необычную одежду.

