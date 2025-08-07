Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт объяснил, почему Леброн может завершить карьеру перед началом нового сезона НБА

Эксперт объяснил, почему Леброн может завершить карьеру перед началом нового сезона НБА
Комментарии

Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс допустил, что лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может завершить карьеру перед стартом нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Прохладное отношение «Лейкерс» к Леброну, возможно, вынуждает его задуматься о том, чтобы объявить о завершении карьеры непосредственно перед началом следующего сезона», – написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент Джеймсу 40 лет. В прошлом сезоне НБА Леброн принял участие в 75 матчах, в которых в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Материалы по теме
Что задумал Леброн Джеймс?
Что задумал Леброн Джеймс?

Карри спародировал Леброна на гольфе:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android