Эксперт объяснил, почему Леброн может завершить карьеру перед началом нового сезона НБА

Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс допустил, что лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может завершить карьеру перед стартом нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Прохладное отношение «Лейкерс» к Леброну, возможно, вынуждает его задуматься о том, чтобы объявить о завершении карьеры непосредственно перед началом следующего сезона», – написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент Джеймсу 40 лет. В прошлом сезоне НБА Леброн принял участие в 75 матчах, в которых в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

