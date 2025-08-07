Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт: Дончич превзошёл Леброна, он стал более рельефным

Эксперт: Дончич превзошёл Леброна, он стал более рельефным
Комментарии

Популярный североамериканский журналист и обозреватель Скип Бэйлесс поделился мнением об изменении физической формы разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича в межсезонье-2025. Ранее спортсмен говорил, что сидит на диете и соблюдает интервальное голодание.

«Лука, как известно, посидел на жёсткой диете и превзошёл даже Леброна. Он стал более рельефным, чем Леброн. Не знаю, возможно, дело не обошлось без фотошопа», – сказал Бэйлесс на своём канале в YouTube.

Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» в феврале этого года. Спортсмен перешёл в калифорнийский клуб из «Даллас Маверикс» в результате обмена.

Материалы по теме
В США сына Леброна подвергли резкой критике. Причина: он не поздравил Дончича лично
В США сына Леброна подвергли резкой критике. Причина: он не поздравил Дончича лично

Похудевший Дончич реализовал бросок с центра площадки:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android