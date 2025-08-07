Эксперт: Дончич превзошёл Леброна, он стал более рельефным

Популярный североамериканский журналист и обозреватель Скип Бэйлесс поделился мнением об изменении физической формы разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича в межсезонье-2025. Ранее спортсмен говорил, что сидит на диете и соблюдает интервальное голодание.

«Лука, как известно, посидел на жёсткой диете и превзошёл даже Леброна. Он стал более рельефным, чем Леброн. Не знаю, возможно, дело не обошлось без фотошопа», – сказал Бэйлесс на своём канале в YouTube.

Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» в феврале этого года. Спортсмен перешёл в калифорнийский клуб из «Даллас Маверикс» в результате обмена.

Похудевший Дончич реализовал бросок с центра площадки: