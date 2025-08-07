Скидки
Рон Харпер ответил, кто является величайшим лёгким форвардом в истории НБА

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Харпер заявил, что величайшим лёгким форвардом в истории североамериканской лиги является шестикратный чемпион и игрок легендарного состава «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен.

«Лучший лёгкий форвард, который когда-либо играл… Пиппен'33», — написал Харпер в социальной сети Х.

Скотти — единственный игрок НБА, дважды выигравший титул в лиге и золотую олимпийскую медаль за один и тот же год (1992, 1996). Член Зала славы лиги. Отыграл 17 сезонов в НБА.

Пиппен был отобран в команду всех звёзд защиты НБА восемь раз подряд и в первую сборную всех звёзд три раза. Он был семикратным участником Матча всех звёзд и был признан MVP Матча звёзд в 1994 году.

