Юдонис Хаслем объяснил, почему «Лейкерс» не раскроют потенциал Деандре Эйтона

Юдонис Хаслем объяснил, почему «Лейкерс» не раскроют потенциал Деандре Эйтона
Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Юдонис Хаслем объяснил, почему в команде «Лос-Анджелес Лейкерс» не смогут раскрыть потенциал новичка клуба центрового Деандре Эйтона.

«Мне нравится Деандре Эйтон, но он привык получать мяч, делать финты и бросать с удобной для себя позиции. В этой команде такого не будет — тебе нужно катиться под кольцо, ловить аллей-упы и играть в защите. Мяч будет у Луки Дончича, потом у Леброна Джеймса и Остина Ривза.

Никто не будет отдавать Эйтону мяч, чтобы он играл в средней дистанции и делал всё это. Не то чтобы он не умел, просто это не то, что раскрывает сильные стороны лидеров команды, и сейчас это им не нужно. Мне нравятся его габариты — размер им очень нужен. Защита кольца — это то, что необходимо», — сказал Хаслем в видео на YouTube-канале The OGs.

