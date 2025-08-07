Названа причина, по которой Леброн может затребовать обмен из «Лейкерс»

40-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс может затребовать обмен из «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за нового контракта звёздного защитника Луки Дончича, сообщили в издании Daily Mail.

В статье говорится о том, что Леброн не хочет уходить на второй план и ждёт возможности побороться за титул в сильном составе. И если предстоящий сезон с ранней стадии покажет слабость «озёрников», то Леброн готов просить об обмене, чтобы уйти в коллектив, в котором завоюет пятый титул.

«Он подходит к концу своей карьеры и не хочет играть за команду, которая испытывает трудности с выходом в плей-офф. Это его последний шанс завершить карьеру на своих собственных условиях, и таков его текущий план», — приводят слова источника в Daily Mail.