НБА поставила двух европейцев в топ-5 игроков Западной конференции

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала рейтинг сильнейших игроков Западной конференции, разместив двух европейцев в топ-5.
Топ-10 сильнейших игроков Западной конференции на данный момент по версии НБА:
1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
3. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
4. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
5. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
6. Энтони Дэвис («Даллас Маверикс»).
7. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»).
8. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).
9. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
10. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).