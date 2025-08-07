Скидки
Яннис Адетокунбо возглавил рейтинг сильнейших игроков Восточной конференции НБА

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала рейтинг сильнейших игроков Восточной конференции, признав сильнейшим греческого форварда и чемпиона лиги Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс».

Топ-10 сильнейших игроков Восточной конференции на данный момент по версии НБА:

1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
2. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
3. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
4. Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»).
5. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
6. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).
7. Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»).
8. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
9. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»).
10. Трей Янг («Атланта Хоукс»)

