Ник Райт: Дончич не найдёт партнёра сильнее, чем Леброн Джеймс

Ник Райт: Дончич не найдёт партнёра сильнее, чем Леброн Джеймс
Известный эксперт и обозреватель Ник Райт прокомментировал продление контракта звёздного словенского защитника Луки Дончича с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Думаю, с огромной долей вероятности за всё время этой продлённой сделки, то есть в ближайшие три года, у Луки не появится партнёра по команде, который был бы сильнее, чем Леброн на данный момент. Конечно, может быть, они каким-то образом заполучат Янниса, и тогда я ошибусь.

Или, возможно, у них планы на Джокера [Николу Йокича] — тогда я тоже окажусь неправ. Но Шей [Гилджес-Александер] никуда не уходит. Теперь и [Джейсон] Тейтум остаётся в своей команде. Получается, среди реально доступных игроков почти не осталось тех, кто сейчас лучше Леброна», — сказал Райт в видео на своём YouTube-канале.

