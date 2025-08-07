Скидки
Анонимный баскетболист: ненавижу игру Дрэймонда Грина. Но его интеллект зашкаливает

Анонимный баскетболист: ненавижу игру Дрэймонда Грина. Но его интеллект зашкаливает


Анонимный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) высказался о 35-летнем американском форварде и четырёхкратном чемпионе лиги Дрэймонде Грине, выступающем за команду «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я ненавижу игру Дрэймонда Грина. Ненавижу его игру. Но его IQ делает его достойным Зала славы. Его интеллект просто зашкаливает. И этой команде это нужно», — приводит слова неназванного игрока издание Hoopswire.

28 июня 2012 года Дрэймонд был выбран во втором раунде под общим 35-м номером на драфте НБА 2012 года командой «Голден Стэйт Уорриорз». Свои титулы в составе калифорнийцев он завоевал в 2015, 2017, 2018 и 2022 годах.

