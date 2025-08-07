Аналитик — об Уэстбруке: по-прежнему способен побеждать в команде, где ценят его навыки

Известный американский инсайдер и обозреватель Бретт Сигель высказался о будущем звёздного разыгрывающего защитника Расселла Уэстбрука.

«Независимо от того, как вы относитесь к его карьере, нельзя отрицать, что Расселл Уэстбрук был одним из самых результативных и влиятельных игроков на своём пике. Хотя Уэстбрук, возможно, и не выиграл ни одного чемпионства, он помог переосмыслить позицию разыгрывающего защитника, выиграл MVP НБА в сезоне-2016/2017 и навсегда останется в истории как король трипл-даблов.

Несмотря на то что в ноябре ему может исполниться 37 лет и его карьера в Зале славы близится к завершению, Расс по-прежнему способен побеждать в команде, которая ценит его уникальные навыки. Лучшими командами для Уэстбрука сейчас могут быть следующие: «Сакраменто Кингз», «Атланта Хоукс», «Финикс Санз» и «Миннесота Тимбервулвз», — написал Бретт Сигель в колонке Clutch Points.