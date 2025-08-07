Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аналитик — об Уэстбруке: по-прежнему способен побеждать в команде, где ценят его навыки

Аналитик — об Уэстбруке: по-прежнему способен побеждать в команде, где ценят его навыки
Аудио-версия:
Комментарии

Известный американский инсайдер и обозреватель Бретт Сигель высказался о будущем звёздного разыгрывающего защитника Расселла Уэстбрука.

«Независимо от того, как вы относитесь к его карьере, нельзя отрицать, что Расселл Уэстбрук был одним из самых результативных и влиятельных игроков на своём пике. Хотя Уэстбрук, возможно, и не выиграл ни одного чемпионства, он помог переосмыслить позицию разыгрывающего защитника, выиграл MVP НБА в сезоне-2016/2017 и навсегда останется в истории как король трипл-даблов.

Несмотря на то что в ноябре ему может исполниться 37 лет и его карьера в Зале славы близится к завершению, Расс по-прежнему способен побеждать в команде, которая ценит его уникальные навыки. Лучшими командами для Уэстбрука сейчас могут быть следующие: «Сакраменто Кингз», «Атланта Хоукс», «Финикс Санз» и «Миннесота Тимбервулвз», — написал Бретт Сигель в колонке Clutch Points.

Сейчас читают:
Названа причина, по которой Леброн может затребовать обмен из «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android