«Порвал его». Игрок «Голден Стэйт» — о тренировке со Стефеном Карри

23-летний американский игрок Моузес Муди, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции защитника и форварда, высказался о своём моменте «Добро пожаловать в НБА».

«Должно быть, это одна из тех тренировок, когда он делает то же самое, что и в игре, когда он просто выходит на высший уровень и сходит с ума. Представьте его доминацию из матча НБА на тренировке, когда у него получается всё. В одну из моих первых тренировок я его порвал. Я новичок, я только прихожу, так что мне это понравилось.

Я просто почувствовал, что все в зале подумали: «Он не знает». Тогда Стеф сделал то, что и должен делать Стеф, сошёл буквально с ума своей игрой», — приводит слова Муди издание Sportskeeda.

