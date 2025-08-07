Скидки
Батлер — о сезоне-2025/2026: я Робин, Карри — Бэтмен, Грин — бэтмобиль

Батлер — о сезоне-2025/2026: я Робин, Карри — Бэтмен, Грин — бэтмобиль


Звёздный защитник Джимми Батлер, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции лёгкого форварда, высказался о готовности команды к сезону-2025/2026, проведя в очередной раз ассоциацию с супергероями — Бэтменом и Робином.

«Робин. В этом году он будет грабить этих ублюдков. Бэтмен выполнит свою работу. Дрэймонд [Грин] — наш бэтмобиль. Он появляется в самый нужный момент и делает всего понемногу. Когда нас атакуют, он берёт и защищает нас. Кто ещё у нас есть? Я не знаю.

«Голден Стэйт» на коне. Мы идём вперёд. Бадди [Хилд] тоже был здесь в Китае, и не знаю, что за чертовщину он готовит», — сказал Батлер в видеоролике в социальных сетях.

