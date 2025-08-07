Скидки
«Скучаю по баскетболу». Травмированный Халибёртон оставил сообщение фанатам

«Скучаю по баскетболу». Травмированный Халибёртон оставил сообщение фанатам
25-летний американский профессиональный игрок Тайриз Халибёртон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс» на позиции разыгрывающего защитника, оставил сообщение в социальных сетях.

«Я скучаю по баскетболу», — написал Халибёртон.

Тайриз получил разрыв ахиллова сухожилия в финальной серии плей-офф с «Оклахома-Сити Тандер» и пропустит сезон-2025/2026. Баскетболисты «Пэйсерс» уступили со счётом 3-4.

В воскресенье Халибёртон посетил шоу от промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) SummerSlam. Во время мейн-ивента Джон Сина отнял у баскетболиста костыль и применил его в бою.

