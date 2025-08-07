«В «Лейкерс» меня отпустили на Евробаскет». Дончич раскритиковал «Олимпию»

26-летний звёздный защитник команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич раскритиковал руководство команды Евролиги «Олимпия» Милан за недопуск Влатко Чанчара и Джоша Нибо к участию в чемпионате Европы — 2025 в составе сборной Сербии.

«Я вовсе не держу на них зла. Насколько я понимаю, именно клуб не отпустил их на турнир. Просто забавно, что такой клуб, как «Лейкерс», позволяет мне играть, а такой клуб, как «Милан», — нет. Я бы предпочёл не вмешиваться в это, но я думаю, что, в конце концов, это решение должно быть за игроком. Это всего лишь моё мнение, но эти двое действительно ни в чём не виноваты.

У меня нет никаких ограничений – клуб предоставляет мне полную свободу и поддерживает меня во всём», — приводит слова Дончича издание Basket News.