Дончич оценил свою готовность к товарищескому матчу с Германией

26-летний звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», оценил свою готовность к товарищескому матчу между сборными Словении и Германии, который пройдёт в пятницу, 8 августа.

«На мой взгляд, отыграть полный матч, вероятно, будет непросто, но я думаю, что у меня будет достаточно времени. Это зависит от того, как будет чувствовать себя моё тело. До сих пор я не принимал участия в играх пять на пять — на последней тренировке был мой первый выход на паркет, и это совершенно другой ритм по сравнению с тем, что я делал раньше. Так что посмотрим, но я чувствую себя хорошо», — приводит слова Дончича издание Basket News.

