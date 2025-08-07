Скидки
Главная Баскетбол Новости

Таунс — о серии с «Детройтом»: Брансон показал, как забрасывать красиво

Игрок команды НБА «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс, выступающий на позиции мощного форварда и центрового, высказался о серии плей-офф с «Детройт Пистонс» (4-2) в сезоне-2024/2025.

«Я помню, как в этом году у нас была плотная игра с «Детройтом» в шестом матче. Это был сумасшедший бросок от Брансона! Тот самый момент, когда, знаете, когда вы видите, как он делает кроссовер, и приходит понимание, что он вот-вот совершит невероятное. Так что я ждал, чтобы увидеть, что он собирается из этого сделать.

После матча мы с ним посмеялись. До этого я хвастался тем, как в прошлой игре сам совершал ключевые броски, но он вышел и показал, как нужно это делать эффектно. Я сказал ему: «Чёрт возьми, Джей Би! Ты не мог дать мне хотя бы минутку, чтобы насладиться этим моментом и почувствовать себя любимчиком «Никс»?» Он просто ответил: «Чёрт возьми, нет», — приводит слова Таунса Yahoo Sports.

