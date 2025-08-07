Скидки
Товарищ Дончича по сборной рассказал, как изменился Лука в межсезонье

32-летний атакующий защитник «Дубая» Клемен Препелич высказался о том, как изменился звёздный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич.

«На первой тренировке я заметил, что он говорит значительно больше, чем в предыдущие годы. Я считаю, что это вызов, который ждёт его в клубе, поскольку он берёт на себя роль первого лица франшизы. Его слово имеет большой вес благодаря его исключительным баскетбольным знаниям и невероятному чутью. В то же время он делает это с большим энтузиазмом и желанием, чтобы каждый участник тренировки становился лучше.

Вы можете видеть очертания нового Луки, в котором, вероятно, нуждается его клуб. Он главный. Он становится громким. Его голос важен больше всего», — приводит слова Препелича издание Sportklub.

