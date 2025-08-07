Скидки
Звезда «Филадельфии» — о тренировке с Леброном: будто бы готовился только к пятому сезону

24-летний звёздный игрок Тайриз Макси, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Филадельфия Севенти Сиксерс» на позиции разыгрывающего и атакующего защитника, высказался о тренировке с четырёхкратным чемпионом Леброном Джеймсом («Лос-Анджелес Лейкерс»).

«Думаю, что для меня это самое важное, и всё, что я могу взять у него, — это его страсть к игре. Я очень увлечён баскетболом. Люблю баскетбол. В любое время, когда я могу заняться чем-то, что имеет отношение к баскетболу, я хочу это делать. Но этот человек в лиге уже 23 года, и он тренировался, говорил и был увлечён так, как будто он здесь готовился всего к пятому сезону, понимаете, о чём я говорю?

И это удивительно видеть. Я думаю, что любой, кто может наблюдать за ним, не просто тренируется вместе, но и играет, должен чувствовать особую честь, потому что это потрясающе», — приводит слова Макси издание Clutch Points.

