Эксперт предупредил «Лейкерс» о последствиях из-за возможного хода команды

Североамериканский журналист и эксперт ESPN Тим Бонтемпс поделился мнением о возможном решении клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» заключить новый контракт с 27-летним защитником Остином Ривзом.

Ранее издание ESPN отмечало, что стороны уже согласовали новый контракт, по условиям которого баскетболист будет получать более $ 30 млн в год.

«Если команда заплатит Остину Ривзу такую сумму, то подпишет его на роль Джейлена Брансона или Кайри Ирвинга рядом с Лукой Дончичем в будущем. И это большой вопрос, на который «Лейкерс» придётся ответить», — сказал Бонтемпс на YouTube-канале ESPN.

