Видео: россиянка Олаири Косу из WNBA забила с центра площадки в США

Видео: россиянка Олаири Косу из WNBA забила с центра площадки в США
20-летняя россиянка Анастасия Олаири Косу, выступающая за клуб женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Миннесота Линкс», забила с центра площадки во время тренировки.

Россиянка Олаири Косу из WNBA забила с центра площадки в США:

Напомним, Косу была выбрана на драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года «Миннесотой» под общим 15-м номером. Спортсменка стала первой с 2018 года россиянкой, которая была выбрана на драфте женской НБА.

Последними спортсменками из Российской Федерации, которых выбирали в WNBA, были Мария Клюндикова (Вадеева) (11-й номер) и Раиса Мусина (21-й номер).

