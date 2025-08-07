«Бостон» сократил зарплатные расходы на $ 301 млн менее чем за два месяца

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» добилась существенного сокращения прогнозируемых расходов на зарплаты игроков в предстоящем сезоне.

Если по состоянию на 15 июня 2025 года расходы на зарплату и налог на роскошь оценивались в $ 540 млн, то по состоянию на 5 августа произошло сокращение до $ 239 млн. Об этом рассказал эксперт ESPN Бобби Маркс.

Напомним, в межсезонье клуб обменял Джру Холидэя, Кристапса Порзингиса и Жоржа Ньянга. Кроме того, «Селтикс» предварительно покинули Эл Хорфорд и Люк Корнет в качестве свободных агентов.

Фанаты «Никс» окружили автобус «Бостона» после победы в серии: