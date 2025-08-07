Скидки
«Зенит» объявил об уходе американца Окаро Уайта

Американский тяжёлый форвард Окаро Уайт покинул «Зенит». Об этом информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Спортсмен ушёл из команды по окончании срока контракта.

«Зенит» благодарит Окаро за сотрудничество и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении петербуржцев.

Уайт перешёл в «Зенит» в январе 2025 года. Игрок принял участие в 30 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 7,7 очка, совершал 3,4 подбора и отдавал 0,9 передачи.

«Зенит» в прошлом сезоне Единой лиги завоевал серебряные медали. В финальной серии команда встречалась с московским ЦСКА, которому уступила в шести играх (2-4 в серии).

