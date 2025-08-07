Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич объяснил радикальное изменение физической формы

Лука Дончич объяснил радикальное изменение физической формы
,
Комментарии

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич дал комментарий по поводу своей физической формы. В межсезонье-2025 спортсмен уделяет много внимание этому компоненту и уже впечатлил многих болельщиков и экспертов.

«Я считаю, что и раньше был хорошим игроком. Что меня мотивировало? В основном мы немного изменили тренировочный план.

У меня появилось чуть больше времени. Прошлое лето было очень утомительным: я играл до июня, затем были матчи за сборную, поэтому не оставалось сил. В этом году у меня было больше времени для восстановления», — приводит слова Дончича Ekipa.

Сейчас читают:
Худой и мотивированный. «Лейкерс» получают самую злую версию Луки Дончича
Худой и мотивированный. «Лейкерс» получают самую злую версию Луки Дончича

Лука Дончич прибыл в расположение сборной Словении:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android