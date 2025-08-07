Лука Дончич объяснил радикальное изменение физической формы

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич дал комментарий по поводу своей физической формы. В межсезонье-2025 спортсмен уделяет много внимание этому компоненту и уже впечатлил многих болельщиков и экспертов.

«Я считаю, что и раньше был хорошим игроком. Что меня мотивировало? В основном мы немного изменили тренировочный план.

У меня появилось чуть больше времени. Прошлое лето было очень утомительным: я играл до июня, затем были матчи за сборную, поэтому не оставалось сил. В этом году у меня было больше времени для восстановления», — приводит слова Дончича Ekipa.

Лука Дончич прибыл в расположение сборной Словении: