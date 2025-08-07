Скидки
Сотрудница магазина — Шакилу О'Нилу: никакого печенья, толстяк!

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал, как посещает супермаркет. Когда именитый центровой подошёл к отделу с печеньем и протянул руку к одной из пачек, появилась сотрудница супермаркета, схватив Шакила за руку и в шутку заявив: «Никакого печенья, толстяк!»

Фото: Скриншот

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Шакил О'Нил был бы кошмаром для всех в 2025 году. Вот неопровержимые факты
Шакил О'Нил обратился к Мэджику Джонсону:

